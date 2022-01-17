Türkiye Bir vahşet haberi daha! 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

Bir vahşet haberi daha! 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

Türkiye

Bir vahşet haberi daha! 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

Adıyaman'da iki çocuk annesi Canan Işık (25), sokak ortasında karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Mahmut Işık (27) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

17 Ocak 2022, Pazartesi 21:03 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma davaları nedeniyle ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk sahibi Işık çifti, İstiklal Caddesi üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma sırasında Mahmut Işık, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında elindeki bıçakla Canan Işık'a saldırdı.


Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan eş ise kaçtı. Canan Işık, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Işık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olay sonrası kaçan Mahmut Işık ise polis tarafından yakalanarak, emniyete götürüldü.

Öte yandan sokak ortasında yaşanan bıçaklı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Mahmut Işık'ın 5 yıllık eşi Canan Işık'ı bıçakladıktan sonra kaçarken, çevredekilerin yaralı kadının yardımına gittiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)

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