Türkiye Bir vahşet haberi daha! Kız arkadaşını öldürdükten sonra canına kıydı

Bir vahşet haberi daha! Kız arkadaşını öldürdükten sonra canına kıydı

Türkiye

Bir vahşet haberi daha! Kız arkadaşını öldürdükten sonra canına kıydı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

22 Aralık 2021, Çarşamba 22:40 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Derya Gül (36) ile arkadaşı Sahabe Semi Sayın (40) arasında Karaçulha Mahallesi'ndeki evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla Derya Gül'e ateş eden Sahabe Semi Sayın, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Sahabe Semi Sayın ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUĞLA (İHA)

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