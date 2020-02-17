Bir yanda denize girenler, bir yanda 6 metre kar kalınlığı

Antalya'nın Lara bölgesindeki 20 kilometre uzunluğundaki Lara kumsalı, güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle dolup taştı. Hakkari Yüksekova'da ise kar kalınlığı 6 metreyi aştı.

Antalya'da kimileri balık tuttu, kimileri ise şortlarını giyip sahil yürüyüşü yaptı. Kitap okuyup güneşlenenlerin yanı sıra, bikini içinde selfie çekip güneşlenenler de oldu. Hava sıcaklığının 20 deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü turistik kentin sakinleri park ve bahçelere de akın etti.

Hakkari Yüksekova'da ise kar kalınlığı 6 metreyi geçti.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasının yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Mezranın yolunu açmak için il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen karda güçlükle ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına devam ediyor.





DHA



