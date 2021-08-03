Bir yarı final de atletizmden!
Milli atlet Ramil Guliyev Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi. 11. günde yarışan Guliyev, 200 metrede son 2 müsabakaya kalmayı başardı.
03 Ağustos 2021, Salı 09:23 Son Güncelleme:
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Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı.
Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.
200 metrede dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Ramil'in yer alacağı yarı final yarışları, TSİ 14.50'de başlayacak.
AA
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