Yemek Bir yaz esintisi: Ev yapımı dondurma tarifi

Bir yaz esintisi: Ev yapımı dondurma tarifi

Yemek

Bir yaz esintisi: Ev yapımı dondurma tarifi

MasterChef Türkiye’nin Jüri üyelerinden Mehmet Şefin vermiş olduğu dondurma tarifine bayılacaksınız. Dondurmanın kıvamını bir türlü tutturamayanlar Mehmet Şefin vermiş olduğu tarifle istedikleri kıvamda ev yapımı dondurmayı hazırlayabilirler. İşte Şef Mehmet Yalçınkaya'dan 'Bir Yaz Esintisi' dondurma tarifi...

22 Mayıs 2021, Cumartesi 10:30 Son Güncelleme:
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Hazırladığınız süt çeşitlerini bir tencereye koyarak kaynatmaya başlayın.

Kaynayan süte hazırladığınız şekeri koyarak kaynatmaya devam edin.

Ayrı bir kasede salebi su ile eritin.

Kaynayan şekerli sütün içerisine erittiğiniz salebi yavaş yavaş dökün ve bir yandan da sütü karıştırmaya devam edin.

Salebin sütün içerisinde tam olarak eriyebilmesi önemlidir. Bu yüzden süte karıştırılan salebin tam olarak eridiğinden emin olana dek karıştırmaya devam edin.

Kaynamış sütü ateşin üzerinden alarak karıştırarak soğutun.

Yeterli sıcaklığa düşen sütü, dondurucuya koyabileceğiniz bir kaba dökün ve dondurucuya yerleştirin.

15-20 dakika sonra donmaya başlayan karışımı demir bir kaşık yardımıyla karıştırın. Bu işlemi her 20 dakikada bir, dondurma sakız kıvamına gelene kadar tekrarlayın.

Dondurma katı kıvama geldiğinde dondurucudan çıkararak servis edebilirsiniz.

TATLI KIRINTI HAZIRLANIŞI

125 gr. tereyağı (Küp doğranmış)

90 gr. un

75 gr. toz şeker

75 gr. esmer şeker

Bir tutam tuz

Hamur için; tereyağı, un, şeker, tuzu mutfak robotunda kısa aralıklarla çalıştırarak kırıntı kıvamına gelinceye kadar karıştırın. 0.5 mm. kalınlığında oklava yardımıyla inceltin pişirme tepsisine alın. 190 derecede önceden ısıtılmış fırına atıp pişirin. Soğuduktan sonra tekrar blender’dan geçirip toz kıvamında servise hazırlayın.

SUNUM: Sunuma hazırlarken dondurmanın altına iki çorba kaşığı tatlı kırıntı, üzerine dolu bir top dondurma ve yaz çiçekleriyle servis etmeyi tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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