Yemek Bir yemek olsan Türkiye'deki hangi bölgenin yöresel yemeği olurdun?

Bir yemek olsan Türkiye'deki hangi bölgenin yöresel yemeği olurdun?

Yemek

Bir yemek olsan Türkiye'deki hangi bölgenin yöresel yemeği olurdun?

Türkiye'deki her bölgenin kendine has yöresel lezzetleri vardır ve birçoğu dünya mutfağında yerini alır. Peki, sen bir yemek olsan hangi bölgenin yöresel yemeği olurdun? Testimizi cevapla sonucu öğren.

03 Ekim 2020, Cumartesi 12:31 Son Güncelleme:
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