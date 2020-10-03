Haberler Yemek Haberleri Bir yemek olsan Türkiye'deki hangi bölgenin yöresel yemeği olurdun? Bir yemek olsan Türkiye'deki hangi bölgenin yöresel yemeği olurdun? Yemek Türkiye'deki her bölgenin kendine has yöresel lezzetleri vardır ve birçoğu dünya mutfağında yerini alır. Peki, sen bir yemek olsan hangi bölgenin yöresel yemeği olurdun? Testimizi cevapla sonucu öğren. 03 Ekim 2020, Cumartesi 12:31 Son Güncelleme: 03.10.2020 12:31 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ yemek testi eğlenceli testler test ; Bu VideoİlginiÇekebilir Yazarlarımızdan Yerel üreticiyi destekleyen bir şef: Yılmaz Öztürk Mehmet Yalçınkaya Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel BUNLARI DA OKUYUN 1 Merve Boluğur yine maskesiz sokaklarda 2 Adı Hülya Avşar ile anılan Çiçek Adası'nda, 17 yıldır 'Robinson' hayatı yaşıyorlar 3 Merve Özbey, hamileliğinde 4. aya girdi 4 5 dakikada magazin turu (3 Ekim 2020) 5 Musluk suyunun içilebilir olduğu nasıl anlaşılır?