Apple, iPhone SE 2020 (2. nesil) modeli ile beraber Mac Pro için ayrı tekerlek kiti satmaya başlamıştı. Bir YouTuber ise bu tekerlekleri kaykaya ekledi. Bu arada tekerlek kitleri için yurt dışında 700 dolar, Apple Türkiye fiyatı ile 5.599 TL gibi bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

YouTube’ta 4,7 milyon abonesi bulunan kaykay inceleme kanalı Braille Skateboarding, bu tekerlek kitini satın alarak kaykayına taktı. Dayanıklılık açısından oldukça iyi sonuçlar veren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Türkiye’de de satışa çıkan Mac Pro'nun başlangıç fiyatı 46.999 TL seviyesinde yer alıyor. Bu fiyata 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 32 GB RAM, bir adet AMD Radeon Pro 580X ekran kartı ve 256 GB SSD sunuluyor. Model en üstte 430 bin TL‘ye 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 12 x 128 GB DIMMs kombinasyonuyla tam 1.5 TB RAM, ber biri 2 x 32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo ekran kartı ve 8 TB SSD depolama birimi ile donatılabiliyor. Sisteme istenirse video düzenleme sürecine özel tasarlanan Afterburner kartı da dahil edilebiliyor. Tüm bu sistemi tam 1.4 kW güç kaynağıyla besleyen sistem, bünyesinde sekiz adet PCI Express slotu taşıyor.

Unbox Therapy de yine aynı şekilde tekerlekleri kaykay gibi kullananlar arasına katıldı:







