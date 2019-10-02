Bir Zamanlar Anadolu'da filminin kitabında, filmin senaryosu, iç ve dış basında film hakkında çıkan yazılar, söyleşiler, kurgu günlüğü ve bolca fotoğraf yer alıyor. Kitabın bülteninde kitaptaki metinle ortaya çıkan film arasındaki farklılıklara değiniliyor.

Bunun sebebi, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın çekim ve hatta kurgu sırasında senaryoyu ve diyalogları değiştirmesi.

Yönetmen iyi çalışmadığını düşündüğü her sahneyi ve diyaloğu tekrar tekrar yeniden yazarak ahengi, bütünlüğü ve hayat duygusunu artırmaya çalışıyor.

Ama yine de çekim için nasıl bir metin ile yola çıkıldığı, nerelerden nerelere gelindiği net olarak görülebilsin, film yapmanın cilveli ve oyuncaklı yapısı açıkça anlaşılabilsin diye, senaryonun çekime başlanmadan önceki o ilk, orijinal hali aynen yayınlanmış.

Kitapta ayrıca, film hakkında yurtiçi ve yurtdışında yazılan sayısız yazılardan bir seçki, söyleşiler ve yönetmenin kurgu sırasında tuttuğu günlükleri de içeren geniş bir derleme yer alıyor.









Bir Zamanlar Anadolu’da (2011), yönetmenin en çok izlenen ve yorumlanan filmlerinden biri oldu.

Ercan Kesal, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan’ın elinden çıkan ve gerçek bir hikâyeden esinlenen senaryosuyla ücra bir Anadolu kasabasındaki cinayet soruşturmasını konu edinen film, bugüne dek yaygın biçimde “taşra”, “bürokrasi” ve “otopsi” kavramları üzerinden, daha çok da “bozkır sosyolojisi” ekseninde okundu.





Nuri Bilge Ceylan kimdir?





Kendi sinemasında olduğu gibi fotoğraflarında da yaşamı bir zamanlar katmanı olarak ele almaya çalışan Nuri Bilge Ceylan, 1959 yılında İstanbul’da doğdu.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sinema eğitimi aldı.

"Koza" adlı yapımı, 1995’de Cannes Film Festivali'nde yarışma için seçilen ilk Türk kısa filmi oldu.

1997’de ilk uzun metrajlı filmi olan "Kasaba"yı, 1999’da ise otobiyografik izler de taşıyan "Mayıs Sıkıntısı"nı çekti.

2002 tarihli "Uzak" filmiyle 56. Cannes Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'ne değer görüldü.

59. Cannes Film Festivali'nde de "İklimler" adlı filmiyle "Fipresci Ödülü"nü aldı.

Yönetmen koltuğuna 2008’de oturduğu "Üç Maymun" ile de 61. Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge Ceylan, 64. Cannes Film Festivali'nde Bir Zamanlar Anadolu’da filmiyle Büyük Jüri Ödülü'ne layık görüldü.

67. Cannes Film Festivali'nde ise en büyük ödül olan Altın Palmiye’yi Kış Uykusu adlı filmiyle aldı.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmine dair bilinmesi gerekenler