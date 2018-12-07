Perşembe günleri ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın 13. bölüm dün akşam yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Cengaver, Yılmaz'ı oyuna getirdi. Fekeli ve Yılmaz bu tuzağa düşüp saat 5'te depoda oldu. Saatli bomba patladı şimdi herkes aynı soruyu sordu: Fekeli ve Yılmaz öldü mü?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünde Yılmaz ve Fekeli'nin akıbeti merak ediliyor.

Büyük buluşma!

Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması, Demir'in tehditlerine boyun eğecek mi? Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, 'Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı' diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harlıyor! Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırıyor. Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirecek. Yeni bölümde patlayan saatli bombanın ise, kimlerin hayatını karartacağı büyük merak konusu…