Bir Zamanlar Çukurova'nin 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde depodaki Cengaver ve Demir'in depoyu patlatmasının ardından Fekeli ve Yılmaz'ın öldüğü düşünülürken beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Fragmanda yüzleri görünmese de Fekeli ve Yılmaz'ın yaşadığı anlaşılıyor. Hatta Demir ve Yılmaz karşı karşıya gelirken silahlar çekiliyor. Züleyha göz yaşlı bir şekilde olaya müdahale etmek istiyor. Neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 14. BÖLÜM İLK FRAGMANI

Demir ve Cengaver deposaki patalama sonrası olay yerinden hızla uzaklaşırken mutluluktan havalara uçuyor. Depoda 10 kişinin öldüğü radyolarda duyuruluyor. Hünkar haberi alır almaz şoka uğrarken oğlundan şüpheleniyor. Gerçeği öğrendiğinde ise Demir'e kızıyor. Demir ise intikam aldığı için huzurlu... Fekeli ve Yılmaz'ın öldüğü düşünülürken fragmanın son sahnesindeki sürpriz Demir'in suratının asılmasına neden oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor.

Çukurova'da ölüm sessizliği! 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.

Büyük yüzleşme! Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor! Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek?