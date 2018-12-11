Çarşamba günleri seyirciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Demir ve Cengaver deposaki patalama sonrası olay yerinden hızla uzaklaşırken mutluluktan havalara uçuyor. Depoda 10 kişinin öldüğü radyolarda duyuruluyor. Hünkar haberi alır almaz şoka uğrarken oğlundan şüpheleniyor. Gerçeği öğrendiğinde ise Demir'e kızıyor. Demir ise intikam aldığı için huzurlu... Fekeli ve Yılmaz'ın öldüğü düşünülürken fragmanın son sahnesindeki sürpriz Demir'in suratının asılmasına neden oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması, Demir'in tehditlerine boyun eğecek mi? Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, 'Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı' diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harlıyor!

Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırıyor. Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirecek.

Yeni bölümde patlayan saatli bombanın ise, kimlerin hayatını karartacağı büyük merak konusu…