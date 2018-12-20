Perşembe günleri yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Fekeli can dostu için endişeli... Bu yüzden konağı basıp Demir'den hesap sormak istiyor. Sonunda Yılmaz ıssız bir arazide kaza geçirmiş vaziyette bulunuyor. Demir ve Cengaver silah patlatıp kutlama yaparken, Fekeli gözyaşları içerisinde Yılmaz'a ağıt yakıyor. Züleyha, büyük bir üzüntü yaşayarak Yılmaz'ın hayata döneceğini umuyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 15. BÖLÜM İLK FRAGMANI

Yılmaz ve Demir birbirlerine silah doğrultmuştu. Herkes merakla neler yaşanacağını sorgulerken yeni bölümde Züleyha ikilinin arasında girerek "Beni öldürün" diye bağırmaya başlıyor. Olay bu şekilde yatışırken Yılmaz kayboluyor. Herkes seferber olurken Fekeli endişeli... Yılmaz'a ulaşamayan Fekeli daha sonra konağı basıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor.

10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.

Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor!