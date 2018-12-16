Perşembe günleri seyircinin karşısına geçen Bir Zamnlar Çukurova'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümün son sahnesinde Yılmaz ve Demir birbirlerine silah doğrultmuştu. Herkes merakla neler yaşanacağını sorgulerken yeni bölümde Züleyha ikilinin arasında girerek "Beni öldürün" diye bağırmaya başlıyor. Olay bu şekilde yatışırken Yılmaz kayboluyor. Herkes seferber olurken Fekeli endişeli... Yılmaz'a ulaşamayan Fekeli daha sonra konağı basıyor. Bakalım burada neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor.

Çukurova'da ölüm sessizliği! 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.

Büyük yüzleşme! Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor! Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek?