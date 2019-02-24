Perşembe günleri ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hünkar boş bir arazide bulunmayı bekliyor. Demir ve beraberindekiler Hünkar Hanım'ı bulmak için yola koyuluyor. Bu krizin beraberinde Züleyha'nın da artık sinirleri bozulmuş durumda... Yılmaz'ı unutamadığını söyleyen Züleyha, Demir'e Adnan'ın onun çocuğu olmadığını itiraf ediyor.

Öte yandan Müjgan kaçırılıyor. Yılmaz'ın neler yapacağı şimdi merak konusu...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar'ın, ömrü boyunca ayağına taş değmesin diye uğraştığı oğlu Demir Yaman eşyalarını toplayıp konağı terk ediyor. Bu acı haber karşısında yıkılan Hünkar'ın tabi ki bir planı var.

Müjgan, saf ve koşulsuz bir sevgiyle yaklaştığı Yılmaz'ın zalim yüzünü görüyor. Kendiyle ilgili gerçeklerle ilk defa yüzleşen Yılmaz ise Müjgan için yüzük alıyor. Yılmaz'ın zalimliğiyle hayal kırıklığına uğrayan Müjgan bu şaşırtıcı sürpriz karşısında ne yapacak?

Demir, doğduğu, büyüdüğü, bu yaşa kadar hiç ayrılmadığı konaktan yıllar sonra Züleyha, oğlu Adnan ve mürebbiye Nimet ile birlikte gidiyor. Sonunda yakasını Hünkar'dan sıyırdığını düşünen Züleyha, bu fırsatı değerlendiriyor ve ipleri eline alıyor. Tabi ki bu radikal değişikliğin keyfini sürecek tek kişi o değil. Gaffur da Saniye'ye rağmen harekete geçiyor.

Hünkar, boş kalan konakta, hem şirketteki hem de çiftlikteki işleri idare etmeye koyulunca ortaya bir de Haminne krizi çıkıyor!