Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm özeti: Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz'la buluşması Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu. Yılmaz'ı takip eden Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı.





Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur. Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür.

Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır. Hünkar, olanlara engel olmak için Fakeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyana kadar kimse bulamayacaktır!

Züleyha yaşıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm fragmanları













Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Dizinin izleyicilerinin yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyişi sona erdi.

İşte Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm fragmanı





Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm'de Züleyha insanların olduğu bir meydanda üzerine benzin döküyor ve çakmağı çakıyor. Evlatlarının özlemiyle yanıp tutuşan Züleyha Yaman Konağı'na gidip Demir'e silah doğrultuyor ve silah patlıyor. Demir Züleyha'nın canına kıyamamıştı peki ya Züleyha Demir'in canına kıyabilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova nefes kesen 59. Bölümüyle 12 Mart Perşembe 20:00'da ATV'de