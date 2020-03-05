Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm özeti: Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz'la buluşması Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu. Yılmaz'ı takip eden Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı.





Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur. Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür.

Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır. Hünkar, olanlara engel olmak için Fakeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyana kadar kimse bulamayacaktır!

Züleyha yaşıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm fragmanları













Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Dizinin izleyicileri Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm fragmanı için heyecanla bekliyor...