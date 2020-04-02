Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayınlandı! Adnan, Yılmaz'ın oğlu mu?
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Koğuş ağası olan Züleyha, herkese yardım etmeye çalışırken aniden fenalaşır. Hastaneye kaldırılan Züleyha’nın zehirlendiği anlaşılır. Demir ve Üzüm, bir sır paylaşır. Hünkar ve Yılmaz, koşarak hastaneye gider. Fekeli ve Çetin, ölümle burun buruna gelir. Bir Zamanlar Çukurova 62. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayınlanan bölümünün hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı haberimizin sonunda...
02 Nisan 2020, Perşembe 18:40 Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova 62. bölümde; Yılmaz'ın cezaevine yolladığı yardımlar ve para ile, Züleyha koğuşta ağa ilan edilir. Züleyha çocuklarının hasretiyle gözyaşları içinde yaşarken, bir yandan da herkese yardım etmeye çalışmaktadır. Kimse ne olduğunu anlamadan Züleyha fenalaşır ve ağır zehirlenme vakası olarak hastanaye kaldırılır. Gözler ise hemen Demir'e çevrilir. Züleyha'nın zehirlenmesinde tek şüpheli o'dur. Ancak, Züleyha için tehlike hastahanede de devam edecektir.
https://twitter.com/atvcomtr/status/1245810509636665344?s=20
Demir ve Üzüm Kız'ın sırrı ne?
Hünkar'ın Züleyha ile haberleştiğini öğrenen Demir yine esip gürler. Evde onun bağırmasından korkan Üzüm, bahçede bir otomobile saklanır! Otomobil Demir'indir ve Demir, Adana dışına çıktığında arabadaki küçük yolcusunu fark eder.
https://twitter.com/atvcomtr/status/1245806303756324870?s=20
Bu plansız seyahat, Demir ve Üzüm'ün bir sır paylaşmasına ve dost olmalarına vesile olacaktır. Ama sırları, Hünkar ve Saniye arasında merak konusudur.
Züleyha Hünkar'dan ne sözü isteyecek?
Züleyha'nın hastaneye kaldırıldığı haber şehre yayılınca Hünkar da Yılmaz da koşarak hastaneye gider. Yılmaz geldiğinde henüz kendine gelmemiş olan Züleyha, Hünkar odadayken gözlerini aralar. Ve ondan çok zor bir konuda söz vermesin ister.
https://twitter.com/atvcomtr/status/1245805947102035969?s=20
Hünkar her ne kadar dirense de Züleyha'nın gözyaşlarına ve yalvarmalarına daha fazla karşı gelemez ve istediğini yapacağına dair söz verir.
Demir, Züleyha'yı öldürmek mi istedi? Züleyha kurtulabilecek mi? Çocuklar nerede? Kimin evinde? Hünkar, Züleyha'yı çocuklarına kavuşturabilecek mi? Yılmaz Züleyha'yı unutabilecek mi? Bu sorular Bir Zamanlar Çukurova 62. bölümde cevabını buldu.
Bir Zamanlar Çukurova 62. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı yayınlandı.
İşte Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı...