Eşsiz manzarası ile dikkat çeken Kozan Kalesi'nin pek de kullanılmayan en üst köşesi, belediyenin kararı ile halkın kullanımına açıldı. 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisini sevenler, tıpkı dizideki gibi kahvelerini yudumlayarak manzaranın tadını çıkarıyor. Eşsiz manzarası ile dikkat çeken Kozan Kalesi'nin pek de kullanılmayan en üst köşesi, belediyenin kararı ile halkın kullanımına açıldı. 'Bir Zamanlar Çukurova' severler tıpkı dizideki gibi kahvelerini yudumlayarak manzaranın tadını çıkarıyor. (Takvim)

KOZAN KALESİ NEREDE

Kozan Kalesi Kozan, Adana İli, Türkiye'de bir kaledir. 400 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer alıyor. Adana’ya bağlı bir ilçe olan Kozan’ın eski adı Sis’tir. Kale, "Amfi tiyatro" şeklinde inşa edilmiş olup, kalenin alçak surları, Tarsus Kalesi örnek alınarak yapılmıştır. Kale, kalkerden meydana gelen oldukça dik bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Günümüzde ise oldukça sağlam bir durumdadır.

KALENİN TARİHÇESİ

Sis Kalesi'nin, çeşitli kaynaklarda, Asurlular tarafından yapıldığı ve sonradan da birçok el değiştirdiği belirtilmektedir. Fakat Asurluların, Çukurova bölgesine 50-60 yıl gibi kısa bir süre egemen oldukları ve bölgeyi sömürge olarak kullandıkları göz önünde tutulur ise, bu yukarda belirtilen bilgiye şüphe ile bakmak gerekmektedir. 700 yıla yakın bir süre bölgeye hâkim olan Hititlerin de bu kaleyi yapmış olabileceği düşünülebilir.

Yörede bulunulan birçok antik şehir ve kale kalıntıları ile ilgili tarihi ve arkeolojik araştırmaların yetersizliği, araştırmacıları farklı düşüncelere sevk etmiştir. Dileğimiz, ilçe ve yakın çevresindeki bilimsel araştırmaların bir an önce başlatılması yönün dedir.

Yörenin en eski kalelerinden biri olan Kozan Kalesi, "Dağ kaleleri" zincirinin dördüncü halkasını teşkil etmektedir. Kalenin, iki grup halinde inşa edilmiş 44 kule ve burcu bulunmaktadır. Güney kesimindeki tepede bir iç kale (Ahmedek) vardır. Kalede 20-30 basamak merdivenle inilen mahzenler ve gizli yollar mevcut tur. İç kale de dahil altı bölümden oluşmaktadır. Bütün bölümleri birbirine bağlayan kapılar vardır. Kalenin su ihtiyacı ise, büyük su sarnıçları sayesinde karşılanmaktaydı.

Sis kalesi, kuzey ve güney olmak üze re iki ayrı kale grubundan oluşur. Bu bölümler bir sur ile birbirine bağlanmıştır. Daha dışarıda olan ikinci sur ile, Kalede Asur, Roma ve Ermeni dillerinde yazılmış bir kaç yazıt bulunmuştur. Bu yazıtlar kalenin, tarih çağlarından günümüze kadar çok sayıda el değiştirdiğini ortaya koyar.

KOZAN KALESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Adana otogarından kalkan minibüslerle Kozan ilçesine gitmek mümkün. Kale ilçe merkezine yakın bir konumda yer alıyor. Kozan ilçesinde Dağlıca mahallesinin tabela yönlendirmeleri, kaleye ulaşmanızı sağlayacaktır.







