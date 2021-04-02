Bir Zamanlar Çukurova dizisinde şok ayrılık!

Başrollerinde Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek gibi başarılı oyuncuların rol adlığı dizi daha önce ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü bomba sahnelere yer verdi. Fekeli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edeceği iddiaları güçlendi.

Ayrılık iddialarını kuvvetlendiren gelişme ise dizinin son bölümünde Fekeli Ağa yani Kerem Alışık'ın kalp krizi geçirmesiyle güçlendi.

Şermin'in ise son bölümdeki "Kurtulması çok zor" sözleri ise Kerem Alışık'ın Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ayrılacağı iddialarının iyiden iyiye güçlendirdi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 90. SON BÖLÜM ÖZETİ

Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.

Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

SIRDAŞ OLDULAR

Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar. Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.

Fadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür. Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!