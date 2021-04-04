ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden bir başrol oyuncusu diziyle yollarını ayırdı. Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan ve ilk sezonundan bu yana reytinglerde zirvedeki yerini koruyan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova kadrodan ayrıldı. Yalova, dizinin sezon finalinden birkaç bölüm öncesinde Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir Zamanlar Çukurova'da sezon sonuna doğru bir ayrılık daha yaşanacak. Dizinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova projeye veda edecek.

Güzel oyuncunun hakkında daha önce de ayrılık söylentisi çıkmış ancak bu sezon sonuna kadar anlaşmasının olduğu öğrenilmişti. Bir Zamanlar Çukurova, 100. bölümde sezon finali yapacak. Ancak Melike İpek Yalova, projeye daha önce veda edeceği öğrenildi.







