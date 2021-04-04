Magazin Bir Zamanlar Çukurova dizisine bir boşrol oyuncusu daha veda ediyor

Bir Zamanlar Çukurova dizisine bir boşrol oyuncusu daha veda ediyor

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Bir Zamanlar Çukurova dizisine bir boşrol oyuncusu daha veda ediyor

ilk önce Vahide Perçin daha sonra ise Uğur Güneş gibi iki başrol oyuncusu ile yollarını ayıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak. Dizide Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın vedası gündemde.

04 Nisan 2021, Pazar 21:17 Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden bir başrol oyuncusu diziyle yollarını ayırdı. Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan ve ilk sezonundan bu yana reytinglerde zirvedeki yerini koruyan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova kadrodan ayrıldı. Yalova, dizinin sezon finalinden birkaç bölüm öncesinde Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir Zamanlar Çukurova'da sezon sonuna doğru bir ayrılık daha yaşanacak. Dizinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova projeye veda edecek.

Güzel oyuncunun hakkında daha önce de ayrılık söylentisi çıkmış ancak bu sezon sonuna kadar anlaşmasının olduğu öğrenilmişti. Bir Zamanlar Çukurova, 100. bölümde sezon finali yapacak. Ancak Melike İpek Yalova, projeye daha önce veda edeceği öğrenildi.


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