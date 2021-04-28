Magazin Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde tartışma iddiası!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde tartışma iddiası!

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde tartışma iddiası!

Biz Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncuları Kerem Alışık ve Murat Ünalmış, sette tartışma yaşadığı iddia edildi. Çıkan iddialar sonrası iki isimden de açıklama gelmedi.

28 Nisan 2021, Çarşamba 12:53 Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında 3 sezon boyunca yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova setinde gergin anlar yaşandığı iddiası konuşuluyor. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, sık sık tartışmanın yaşandığı setteki sorunları çözmek isteyen yapımcı Timur Savcı, çekimlerin yapıldığı Adana'ya giderek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Savcı'nın çabalarına rağmen Başrol oyuncu Kerem Alışık, bir sahneyi değiştirmek isteyince diğer başrol oyuncu Murat Ünalmış ile tartışmaya tutuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen Murat Saraçoğlu'nun olduğu bir çekim sırasında Kerem Alışık sahneyi değiştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Murat Ünalmış senaryonun manipüle edildiğini belirterek duruma itiraz edince ortalık gerildi. Alışık, Ünalmış'a hakaret edince tansiyon bir anda yükseldi. Yönetmen Saraçoğlu seti paydos etti. Bu sırada tartışma yönetmen tarafından da kayda alındı ve görüntüler yapım şirketine iletildi.

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