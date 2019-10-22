Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç, Su Ersöz ve Derem Çıray'ın birlikte yazdığı, baş rollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık’ın paylaştıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde yangın çıktı.

Seyhan ilçesinde bulunan ve 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tadilat çalışması başlatıldı.

Hastanede çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada kıvılcımlardan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler 3 katlı binayı sardı.

Maddi hasar meydana geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bu sırada meraklı kalabalık itfaiyenin çalışmasını izledi. Ekipler, bahçede bulunan çam ağaçlarının üzerine yangından etkilenmemeleri için su sıktı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında binada büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin konusu

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir.

Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.



