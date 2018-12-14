Perşembe günleri ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın 14. bölümü dün akşam yayınlandı. Son bölümde Yılmaz ve Fekeli'nin ölmediği anlaşılırken Hünkar ve Fekeli uzun yıllar sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Öte yandan Demir, Züleyha ile Yılmaz'ın yolunu kesip silahını doğrulttu. Yılmaz da aynı şekilde karşılık verdi. Şimdi Zülayha'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu... Silahların patlayıp patlamayacağı da heyecanla bekleniyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının pazartesi günü yayınlanması beklenirken "Demir mi vurulacak yoksa Yılmaz mı vurulacak?" herkes bu sorunun cevabını arıyor.