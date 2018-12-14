Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler yaşandı? Yeni bölümde neler yaşandı?
Bir Zamanlar Çukurova 14. bölüm dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde Demir ve Yılmaz bir kez daha karşı karşıya geldi. Züleyha gözü yaşlı bir şekilde ikiliyi izlerken şimdi ikilinin birbirini vurup vurmayacağı merak konusu oldu...
Perşembe günleri ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın 14. bölümü dün akşam yayınlandı. Son bölümde Yılmaz ve Fekeli'nin ölmediği anlaşılırken Hünkar ve Fekeli uzun yıllar sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Öte yandan Demir, Züleyha ile Yılmaz'ın yolunu kesip silahını doğrulttu. Yılmaz da aynı şekilde karşılık verdi. Şimdi Zülayha'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu... Silahların patlayıp patlamayacağı da heyecanla bekleniyor.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının pazartesi günü yayınlanması beklenirken "Demir mi vurulacak yoksa Yılmaz mı vurulacak?" herkes bu sorunun cevabını arıyor.