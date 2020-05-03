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Magazin Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Hilal Altınbilek'ten Bir Zamanlar Çukurova açıklaması
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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Hilal Altınbilek'ten Bir Zamanlar Çukurova açıklaması

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Hilal Altınbilek'ten Bir Zamanlar Çukurova açıklaması

Corona virüs salgını nedeniyle ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın çekimleri durdurulmuştu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha rolünü canlandıran Hilal Altınbilek, konuk olduğu canlı yayında dizinin yeni bölümleriyle ilgili açıklama yaptı.

03 Mayıs 2020, Pazar 11:47 Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek, konuk olduğu canlı yayında diziye dair açıklamalar yaptı. Mart ayı içerisinde setine ara verdiklerini söyleyen Altınbilek, "Dizimiz böyle bir durum olduğu için tam inanın kesin bilgi veremeyeceğim. Fakat, bilmiyorum da galiba seneye buluşacağız gibi duruyor. Bilmiyorum, her an her şey de değişebiliyor" dedi.

Dizi setinde yer almayı çok özlediğini belirten güzel oyuncu, sözlerine “Bitti dendiğinde eskisi gibi olacak mı her şey? Ben mesela bitti dediğinde yine bi dururum, bitti mi acaba emin olmak için. Eminim birçok kişi de öyle yapar. Hiç önünü göremediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz” ifadeleriyle devam etti.

Bilindiği üzere güvenlik önlemleri alındıktan sonra bir süre çekimlerine devam eden dizinini son bölümü 9 Nisan'da yayınlanmıştı.

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