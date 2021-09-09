Bir Zamanlar Çukurova’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Başrol oyuncuları değişse de heyecan ve olayların hiç değişmeden aynı hızla devam ettiği dizide Züleyha’yı yine birbirinden zor durumlar bekliyor. Sezon finalinde konağa yapılan saldırıda pek çok kişi yaralanmış, Demir’den haber alınamamıştı. Peki, Demir bulunacak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı…





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 9 Eylül Perşembe akşamı yeni sezonuyla izleyicinin karşısında olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yamanlar Konağı'nda çıkan yangının ardından Fikret ve Züleyha başta olmak üzere tüm halk Demir’i aramaya başlar. Fikret, yararlıları hastaneye yetiştirmeye çalışırken, Züleyha da yangının düşmanları tarafından çıkarılmış olabileceğini düşünerek savcı ile görüşmeye gider.

Ancak Ümit yaşanan bunca acının ardından yine akıllanmaz ve savcıya söyledikleriyle Fikret ve Züleyha’yı zor duruma sokar.

Fikret başlangıçta kararsız kalsa bile Züleyha’ya saldırıyı Hakan’ın gerçekleştirmiş olabileceğini söyler.

Hakan Gümüşoğlu ise Çukurova’ya intikam ateşiyle gelmiştir ve kardeşi Erkan’ın kanını yerde koymamak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmeyi hedeflemektedir.

Hakan, Adnan ve Demir Yaman ile husumeti devam eden Abdülkadir ile birlikte intikam planı yapar ve Yamanlar Konağı'nı gözlemeye başlar. Fakat Hakan ve Abdülkadir'in hedefinde hiç beklenmeyen bir isim daha vardır.

Züleyha, bulunan bir cesedin teşhisi için çağrılır. Züleyha acı içindeyken bir ona darbe de Ümit vurur. Züleyha'dan Demir'in yerini öğrenmek isteyen Ümit Adnan'ı kaçırır. Ümit'in yaptıkları artık Züleyha’nın canına tak etmiştir ve silahını alıp Ümit'in karşısına çıkar. Aralarında yaşanan boğuşma sırasında Ümit vurulur. Züleyha dehşet içinde kalır. Üstelik onları uzaktan izleyen kişiden de haberi yoktur.

İŞTE BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON FRAGMANI