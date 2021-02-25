ATV'de perşembe akşamları izleyiciyle buluşan TIMS&B imzalı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor. Bu akşam ekrana gelen bölümde Hünkar Yaman'ı öldürdüğü netlik kazanan Behice, Fekeli'ye suçunu itiraf ettikten sonra uçurumdan kendini attı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı Behice karakterinin diziye veda edeceği bir süredir gündemdeydi. Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanıyla birlikte Behice'nin ölüp ölmeyeceği merak konusu olmuştu.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm özeti

İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!

Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!

Tüm Çukurova dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir! Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder. Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir! Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yollara düşerler ama farklı yollar seçecektirler.



