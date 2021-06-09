Yayınlanmaya başladığı günden bu yana seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce yaşanan ayrılıklara bu kez de dizide Sevda karakterine hayat veren Nazan Kesal eklendi. Bu hafta 100. bölümü ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 102. bölümde sezon arası veriyor.

TV100'ün haberine göre Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı, Nazan Kesal dizinin kadrosundan ayrılıyor. Kesal'ın adı bir süredir Bergen filminde Demet Evgar'ın annesi rolü için geçiyor.



