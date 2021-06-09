Bir Zamanlar Çukurova'da bir flaş ayrılık daha!
atv ekranlarının uzun soluklu dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan'a hayat veren Melike İpek Yalova'nın ardından bir ismin daha diziye veda edeceği konuşuluyor. Vahide Perçin'in canlandırdığı Hünkar Yaman karakterinin ölümünün ardından Yamanlar Konağı'nda yaşamaya başlayan Sevda'yı canlandıran Nazan Kesal diziden ayrılıyor.
09 Haziran 2021, Çarşamba 19:52 Son Güncelleme:
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Yayınlanmaya başladığı günden bu yana seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce yaşanan ayrılıklara bu kez de dizide Sevda karakterine hayat veren Nazan Kesal eklendi. Bu hafta 100. bölümü ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 102. bölümde sezon arası veriyor.
TV100'ün haberine göre Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı, Nazan Kesal dizinin kadrosundan ayrılıyor. Kesal'ın adı bir süredir Bergen filminde Demet Evgar'ın annesi rolü için geçiyor.
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