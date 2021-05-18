100. bölümde sezon finali yapacak olan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin kadrosuna yeni bir kadın oyuncunun katılacağı biliniyordu. Melike İpek Yalova'nın veda ettiği proje için İlayda Çevik'le anlaşıldığı ortaya çıktı. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, perşembe akşamları ATV ekranında yayınlanan ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna başarılı bir oyuncu dahil oluyor. Genç oyuncu İlayda Çevik, Bir Zamanlar Çukurova'da Şermin Yaman’ın kızı, Demir Yaman’ın kuzeni Betül karakterini canlandıracak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BETÜL KARAKTERİ HAKKINDA BİLGİ

3 Sezondur, adı her aile krizinde geçen, özellikle ilk iki sezonda Şermin ve Sabahattin’in boşanmalarında uzakta da olsa etkisi büyük olan Betül, babaevine dönerek dengeleri değiştirecek. Üniversite eğitimi için gittiği Paris’te evlenip yuva kuran Betül, babasının ikinci evliliğinde de nikahının Paris’te kıyılmasına ön ayak olarak, annesi Şermin’i yıkıma uğratmıştı.

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitim aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı Karagül dizisinde canlandırdığı Maya karakteri ile yaşadı. Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterine hayat vermişti.



