Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da güç dengeleri değişiyor

Bir Zamanlar Çukurova'da güç dengeleri değişiyor

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Bir Zamanlar Çukurova'da güç dengeleri değişiyor

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor!

04 Kasım 2021, Perşembe 21:12 Son Güncelleme:
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Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret’le beraber Leyla’yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.

HAKAN’IN ZÜLEYHA’YA AŞIK OLMASI PLANLARINI ALTÜST EDECEK Mİ?

Betül’ün Yamanlar Holding’e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha’nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakarlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir’le karşı karşıya gelir. Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan’a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha’ya aşık olduğunu itiraf eder. 

 ÜMİT’İN CİNAYET KURBANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR!

Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit’in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit’in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha’yı büyük bir korku kaplar ve Fikret’e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan’ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır? 

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