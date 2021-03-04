Geçen bölümde Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu’nun ayrılığının ardından dizinin hikayesi hız kesmiyor… Aksiyon hiç bitmiyor ve sırlar da bir bir ortaya çıkıyor. Fekeli’ye sırrını açıklayan Fikret onun yeğeni olmadığını, onun kanından birisi olmadığını haykırıyor… Demir’e hayatı zehir etmek isteyen Fikret, aslında Adnan Yaman’ın oğlu… Dizide ortaya çıkan bu gerçekten sonra Ümit’in sırrı da ortalığı yakıp yıkacak.

Hande Soral’ın canlandırdığı Ümit karakteri 86. bölüm 2. fragmanında öyle bir söz söyledi ki, herkes gerçeği hemen anladı… Sevda ile Adnan’ın fotoğrafına bakan Ümit, “Sana benzedim” diyerek çerçeveyi yere fırlatıyor…

Dizi hayranları bu sahneyi görür görmez hemen tahminlerini yaptı. Sevda, Ümit’in annesi. Hatırlanacağı üzere önceki bölümde de Sevda, Ümit’tin Demir Yaman’ı bırakmasını istemişti.

Hande Soral da diziye başlarken yaptığı değerlendirmede Ümit’in Çukurova’ya olaylara yabancı birisi olmadığını ve bir sırla hikayeye geldiğini anlatmıştı. İşte bu sır anlaşılan Ümit’in Sevda’nın kızı olmasıymış… Tabii bu güçlü bir tahmin, gerçek bu akşam netleşmiş olacak.

Soral röportajında şu sözlerle bu sırra değinmişti:

“Bir geçmişi olan karakter. Önemli bir sırrı kendisi ile beraber getiriyor. Konaktaki kimsenin bilmediği bir sırrı. Ve bununla büyümüş, çocukluğundan beri bununla yaşamış birisi. Biraz şaşırtacak aslında. Seyircinin de şaşıracağı, konaktaki herkesin de şaşıracağı birisi Ümit.”

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla ve güçlü reytingleri ile yoluna devam ederken, sırların bir bir ortaya çıkması da heyecanın hep yüksekte kalmasını sağlıyor.

İşte dizinin 86. bölümünden dikkat çeken 2. fragman:







