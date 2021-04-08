Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 91. bölümde sürpriz bir gelişme yaşanacak. Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, en çok izlenen yapımlardan biri.

71. bölümünde Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin diziye veda etmiş ve bu veda hem Adana'yı hem de seyirciyi oldukça üzmüştü.

Dizinin, 91. bölümü öncesinde izleyicilerine sürpriz bir tanıtım geldi. 71. bölümde diziden ölerek ayrılan Vahide Perçin, sesiyle tam 20 bölüm sonra yeniden dizide olacak. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Vahide Perçin, Ataol Behramoğlu'nun şiirini seslendiriyor.











