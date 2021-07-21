Magazin Vahide Perçin yeniden setlere dönüyor

Vahide Perçin yeniden setlere dönüyor

Magazin

Vahide Perçin yeniden setlere dönüyor

‘Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde ‘Hünkar Yaman' karakterini canlandıran oyuncu Vahide Perçin diziden ayrıldıktan sonra bir süre ara verdiği ekranlara geri dönüyor.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 00:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Vahide Perçin son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisindeki performansıyla hafızalarda yer etmişti. Dizide Hünkar Yaman karakterine hayat veren usta oyuncu, Tims&B imzalı yapımda etkili bir kadın hikâyesini anlatacak. Vahide Perçin, eski eşi Altan Gördüm'le kurduğu 35,5 Sanat Evi'ndeki çalışmalarına bir süre ara verdi ve yeni dizisinin hazırlıklarına başladı.

Perçin bugüne kadar Adını Feriha Koydum, Annem, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede yer aldı. Bir dönem kanser tedavisi gören ve dizilere ara veren oyuncu iyileşmesinin ardından yeniden setlere geri dönmüştü.

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Aşkla ilgili en çok sorulan sorular
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
20 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Öner Döşer
19 Temmuz haftasına astrolojik bakış: İdealler için mücadele verme zamanı!
Öner Döşer
Hande Kazanova
19 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Anadolu'da bir kızım var
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Hamilelikte seks
Gökçen Erdoğan
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
71 yıldır Harbiye
Uğur Alkapar
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Helin Avşar bu defa çok abarttı