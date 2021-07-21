Vahide Perçin yeniden setlere dönüyor

Vahide Perçin son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisindeki performansıyla hafızalarda yer etmişti. Dizide Hünkar Yaman karakterine hayat veren usta oyuncu, Tims&B imzalı yapımda etkili bir kadın hikâyesini anlatacak. Vahide Perçin, eski eşi Altan Gördüm'le kurduğu 35,5 Sanat Evi'ndeki çalışmalarına bir süre ara verdi ve yeni dizisinin hazırlıklarına başladı.

Perçin bugüne kadar Adını Feriha Koydum, Annem, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede yer aldı. Bir dönem kanser tedavisi gören ve dizilere ara veren oyuncu iyileşmesinin ardından yeniden setlere geri dönmüştü.