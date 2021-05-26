Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova dizinin kadrosundan ayrılıyor.

3 sezondur Adana’da çekilen “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinde doğduğu ailesinden vazgeçip, kendine bir aile bulmaya geldiği Çukurova’da, bir başka aşk hikayesinin içine düşen, acıların, kayıpların ardından kendi yolunu bulan Doktor Müjgan’ın ölüm haberi Çukurova’yı yakacak.

Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali’yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli’nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor.

Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan’a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor.