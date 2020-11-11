Tüm Çukurova tabutunun başında Hünkar’a hakkını helal eder. Tam o sırada camiye giren Sevda da tabutun başına yürümeye kalkar ama, Züleyha onu durdurup, yanına alır. Demir ve Çukurovalılar şaşkın, konaktakiler ise kızgın halde Sevda’ya bakarlarken, avluya bir de jandarma gelecektir! İşte Bir Zamanlar Çukurova 72. bölüm fragmanı ve Bir Zamanlar Çukurova 72. bölüm özeti...

ARTIK HERKES BİRAZ EKSİK! ÇUKUROVA’DA HÜNKAR YOK!

Hünkar’ın cenazesi gözyaşları içinde camiden mezarlığa taşınır. Herkes kendi Hünkar’ı için ağıt yakmaktadır. Hünkar’ın kaderlerini değiştririp aynı hikayeye dahil ettiği herkes, ilk kez aynı hüzünde bir araya gelir! Demir hayattaki en büyük desteğini, gücünü yitirmenin, Fekeli kalbinin yarısını toprağa vermenin hüznündedir. Son günlerde yaptıkları ile, gidişi Züleyha’ya da ikinci kez annesini kaybetmenin acısını yaşatmaktadır. Yılmaz bile, şaşkın ve üzgündür.

Eve gelen giden bitmez, dualar okunup, helvalar dağıtılırken Haminne kendi dünyasında kızının huzurunun peşine düşecektir. Haminne artık, Hünkar’ın evladı Züleyha’ya emanettir.

ZÜLEYHA KATİLİN PEŞİNDE!

Demir ve Fekeli Hünkar’ın katilini bulmak için ant içerken, olaylar kimsenin bugün kadar görmediği bir Züleyha’yı ortaya çıkaracaktır! Sokaklara dökülüp linç yapmaya kalkan Adanalıları elinde silah ile Züleyha durduracak! Ardından o da Hünkar’ın katilini bulmak için yemin edecektir!

MÜJGAN’I ÇILDIRTAN KAĞITTA NE VAR?

Fekeli konağında da gözyaşları dinmeyen Fekeli’nin hüznü vardır. Ancak Müjgan’ın bulduğu bir belge yine Yılmaz ile onu karşı karşıya getirecektir. Üstelik bu kez olaya Fikret kendisini dahil edecektir. Ancak, kimsenin beklemediği bir şey olur ve Fekeli ilk kez, tüm acısı ile hepsini kendilerine gelmeleri için uyarır!

BEHİCE ŞİMDİ NE PLANLIYOR?

Cenazeye katılan, her durumda Hünkar’ın ölümüne şaşkınlığını dile getiren Behice, kendinden çok emin hayatına devam eder. Müjgan’ı yeniden yanına almanın da bir yolunu bulur. Hiç beklemediği bir yerden suçu da karşısına çıkacaktır! Ancak her zamanki gibi, kendi çözümünü üreten Behice, bu kez gözünü iyice karartır! Ama planı ummadığı bir şekilde sonlanacaktır!

Bir Zamanlar Çukurova 72. bölüm fragmanı



