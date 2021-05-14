Magazin Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncularından anlamlı ziyaret

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncularından anlamlı ziyaret

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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncularından anlamlı ziyaret

TRT 1’in sevilen ve beğenilen dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın oyuncularından anlamlı ziyaret. Dizinin sevilen oyuncuları Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın mezarını ziyaret etti.

14 Mayıs 2021, Cuma 20:18 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun rol aldığı TRT 1’in iddialı yapımı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin sevilen oyuncuları anlamlı bir ziyarette bulundu.

Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu’ndan oluşan dizinin oyuncuları, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesinin Önderi Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti.

Kıbrıs Türk halkının varoluş hikayesini, tarihi gerçekler çerçevesinde konu alan dizi ile ekrana gelen oyuncular, hayatlarını Kıbrıs Türklerinin mücadelesine adayan iki önemli ismin mezarlarına çiçekler bıraktı. Duygusal anlar yaşayan dizinin oyuncuları, KKTC’nin kurucuları Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük’ün mücadele dönemlerini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs’ta rol aldıkları için onur duyduklarını dile getirdiler.

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DHA

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