Başrollerinde, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu ve Tayanç Ayaydın gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi için geri sayım devam ediyor. 9. bölüm ile sezon finali yapan dizisinin yeni sezonda adı değişirken, Kıbrıs: Zafere Doğru’nun yeni sezon fragmanı da merakla bekleniyor. İşte, Kıbrıs: Zafere Doğru adıyla TRT1 ekranlarında yer alacak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonuna ilişkin detaylar…

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranlara geldiği 9 bölüm ile büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Bir Zamanlar Kıbrıs (Kıbrıs: Zafere Doğru) dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Eylül ayının sonuna gelinmesiyle izleyicilerin heyecanı artarken, alınan bilgilere göre, Bir Zamanlar Kıbrıs’ın (Kıbrıs: Zafere Doğru) Ekim ayının ikinci haftasında ilk bölüm ile yeniden seyircinin karşında olması bekleniyor.

KIBRIS: ZAFERE DOĞRU YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLADI MI?

Merakla beklenen Kıbrıs: Zafere Doğru’nun yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS’IN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Kemal, Sandy, İnci ve Müge’yi Türkiye’ye kaçırmaya çalışmaktadır ve Erenköy’e ulaşır ancak orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden haberi yoktur. Ankaralı ise Lapta Okulu’nda rehin alınan 28 çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar.

Ankaralı ve Derviş, EOKA mensuplarından, Ali ve Aysel’in, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam aldığı sırada Kemallerin içine düştüğü zor durumu öğrenir ve Erenköy’e doğru yola çıkar. Rauf ise Ankara’daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Efsane ve Cengiz Topel ile iletişime geçerek yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesinde hazırlıklara başlamıştır.