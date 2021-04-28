Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği “Bir Zamanlar Kıbrıs” 29 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30’da yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Heyecan dolu senaryosuyla ilgi çeken ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisine usta bir isim dahil oluyor.

Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan dizide Karahan, “Efsane” lakabıyla tanınan Teşkilat görevlisini canlandıracak. Demir Karahan Bir zamanlar Kıbrıs dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna güç katacak.