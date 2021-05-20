Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ merakla beklenen yedinci bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde; iki lider Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atacak.

‘BİR ZAMANLAR KIBRIS’IN 7. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANCAK?

Rauf, Kemal, Ankaralı ve Mücahitlerin gayretleri ile Makarios ve Sampson’un planlarını boşa çıkartır. Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplar. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmaktadır.

KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile Şef ve Efsane’ye suikast düzenler. Ankara’da işler yolunda gitmezken Lefkoşa’nın Rum tarafında kaçak hayatı süren İnci, özgürlüğe çok yakındır.

Denktaş’ın mücahitler ve Ankaralı ile birlikte yeni bir planı vardır. Kemal bu plana abluka altındaki Lefkoşa’da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile destek verir. Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane’ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başlar.

‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ bu akşam saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.



