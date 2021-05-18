Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı TRT 1’in dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs” merakla beklenen 7. bölümüyle ekranlara geliyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın 20 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde; iki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atacak.

’BİR ZAMANLAR KIBRIS’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Rauf, Kemal, Ankaralı ve Mücahitlerin gayretleri ile Makarios ve Sampson’un planlarını boşa çıkartır. Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ilebirlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplar. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmaktadır.

KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile Şef ve Efsane’ye suikast düzenler. Ankara’da işler yolunda gitmezken Lefkoşa’nın Rum tarafında kaçak hayatı süren İnci, özgürlüğe çok yakındır.

Denktaş’ın mücahitler ve Ankaralı ile birlikte yeni bir planı vardır. Kemal bu plana abluka altındaki Lefkoşa’da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile destek verir. Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane’ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başlar.

Yapımcılığını Erol Avcı’nın, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı, “Bir Zamanlar Kıbrıs” 20 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’deTRT 1’de…