Magazin Biran Damla Yılmaz karantinayı mutfakta geçiriyor

Biran Damla Yılmaz karantinayı mutfakta geçiriyor

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Biran Damla Yılmaz karantinayı mutfakta geçiriyor

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, corona virüs sebebiyle zamanını evde geçiriyor. Güzel oyuncu bu süreçte bol bol mutfakta zaman geçiriyor.

03 Nisan 2020, Cuma 10:03 Son Güncelleme:
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Oynadığı dizininin setine corona salgını nedeniyle ara verilen Biran Damla Yılmaz, tedbirlere uyarak evden çıkmıyor. Ev hallerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Yılmaz, mutfakta çok sık vakit geçiriyor.

'Yemek yapmak terapi gibi'

Senaryo çalışmalarından arta kalan zamanda mutfağa giren güzel oyuncu, “Yemek yapmak terapi gibi oluyor” dedi.

Yaptığı tarifleri ve mutfaktaki zamanları sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Yılmaz, denediği tariflerle ilgili sevenlerinden gelen soruları da yanıtlamayı ihmal etmiyor. 22 yaşındaki güzel oyuncu, şimdilerde Türkan Şoray ile Tarık Akan'ın başrolünde oynadığı 'Baraj' adlı filmden aynı adla uyarlanan dizide oynuyor.


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