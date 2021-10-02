Biran Damla Yılmaz: Kendimi güzel bulmam
‘Yasak Elma’ dizisine bu sezon ‘Kumru’ karakteri ile katılan Biran Damla Yılmaz (24), Gardırop dergisine şunları söyledi...
02 Ekim 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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- “Oyunculuk sayesinde erken yaşta olgunlaştım. Kimseye muhtaç kalmadan, tek başıma ayakta durmayı öğrendim.”
- “Felsefem: Anı yaşa. Ne geçmiş, ne gelecek. Plan yapma, bırak her şey akışında gitsin. Pişmanlık duyma ve ‘Keşke’ deme.”
- “Benim için güzellik; yaratıldığımız halimiz. Makyajsız, estetiksiz, boyasız. Saf halimiz en güzel halimiz. Kendimi güzel bulmuyorum. Aynalara pek bakmam.”
- “Aşıkken fazla fedakarım. Karşı tarafın mutluluğu, benim mutluluğum. Bu, bir noktadan sonra hiç hoş değil. Kendini unutuyorsun çünkü. Ama genel olarak sadık ve eğlenceli bir tipim.”