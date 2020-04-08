Biran Damla Yılmaz sosyal medyada isyan etti
Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz sosyal medyada takipçilerine sinirlenerek ‘Pozitif olmamdan, rahatsızlık duyanlar var’ diyerek isyan etti.
08 Nisan 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Oyuncu Biran Damla Yılmaz sosyal medyada haddini aşan takipçilerine sinirlendi. Oyuncu, “Gülmemi bile eleştiriyorlar. Kızıyorlar. Benim de sıkıntılarım var ama dışarı yansıtmadan kendi içimde çözüyorum. Enerjik ve neşeliyim çünkü çok gencim” dedi. Biran Damla Yılmaz 22 yaşında.