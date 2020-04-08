Magazin Biran Damla Yılmaz sosyal medyada isyan etti

Biran Damla Yılmaz sosyal medyada isyan etti

Magazin

Biran Damla Yılmaz sosyal medyada isyan etti

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz sosyal medyada takipçilerine sinirlenerek ‘Pozitif olmamdan, rahatsızlık duyanlar var’ diyerek isyan etti.

08 Nisan 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oyuncu Biran Damla Yılmaz sosyal medyada haddini aşan takipçilerine sinirlendi. Oyuncu, “Gülmemi bile eleştiriyorlar. Kızıyorlar. Benim de sıkıntılarım var ama dışarı yansıtmadan kendi içimde çözüyorum. Enerjik ve neşeliyim çünkü çok gencim” dedi. Biran Damla Yılmaz 22 yaşında.


İlgili Haberler
Biran Damla Yılmaz karantinayı mutfakta geçiriyor


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
İçimdeki ses hep aynı nakaratı söylüyor
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sıla'dan makyajsız fotoğraf