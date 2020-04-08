Biran Damla Yılmaz sosyal medyada isyan etti

Oyuncu Biran Damla Yılmaz sosyal medyada haddini aşan takipçilerine sinirlendi. Oyuncu, “Gülmemi bile eleştiriyorlar. Kızıyorlar. Benim de sıkıntılarım var ama dışarı yansıtmadan kendi içimde çözüyorum. Enerjik ve neşeliyim çünkü çok gencim” dedi. Biran Damla Yılmaz 22 yaşında.





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