Biran Damla Yılmaz’ı kahreden haber
Yasak Elma dizisinin ekibine bu sezon Kumru rolüyle katılan Biran Damla Yılmaz geçen haftalarda koronavirüse yakalanmış ve hastalığı kısa sürede yenip işinin başına dönmüştü. Biran Damla Yılmaz bu defa da dedesinin ölümüyle yıkıldı.
22 Aralık 2021, Çarşamba 23:38 Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisinin ekibine bu sezon Kumru rolüyle katılan Biran Damla Yılmaz geçen haftalarda koronavirüse yakalanmış ve hastalığı kısa sürede yenip işinin başına dönmüştü. Güzel oyuncu bugün 76 yaşındaki dedesi Şükrü Şen’in ölüm haberiyle yıkıldı.
Biran Damla Yılmaz'ın dedesinin koronavirüs yüzünden vefat ettiği öğrenildi. Üzüntüden kahrolan Yılmaz, bugün sete de gidemedi.
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