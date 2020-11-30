Magazin Birand Tunca: Annemin hastalığı beni olgunlaştırdı

Birand Tunca: Annemin hastalığı beni olgunlaştırdı

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Birand Tunca: Annemin hastalığı beni olgunlaştırdı

Oyuncu Birand Tunca, 8 yıldır kanser tedavisi gören annesiyle yaşadığı tecrübeleri ve zorlu sürecin kişiliğine kattıklarını anlattı: “Annemle yaşadığım bu süreç beni olgunlaştırdı.”

30 Kasım 2020, Pazartesi 08:52 Son Güncelleme:
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Oyuncu Birand Tunca, 8 yıldır kanser tedavisi gören annesi Yasemin Sözen’in doktoru Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Esat Namal’la YouTube’da bir araya geldi.

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Oyuncu, bu süreçte duygusal anlamda yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Annemin hastalığıyla 15 yaşımda tanıştım. İlk kemoterapiyi aldığında bana gülüyordu ama biliyordum içinde ağlıyordu. Onu kusarken gördüğüm o ilk andan itibaren her şey benim için değişmeye başlamıştı. Tedavi süreci çok zordu. Sadece Demet (Özdemir) bilir; annemin kemoterapisinin yanından çıkıp dizi setine gidiyordum. Bu süreç beni olgunlaştırdı. Allah’a bir duam vardı; ‘ekranda bir şeyler yapabildiğimi anneme göstermeden onu benden alma.’ O da dualarımı kabul etti.”

Hayalperest bir çocuktum

Ünlü oyuncu, hayalperest bir çocuk olduğunu ve hayatta istediklerini başardığını da söyledi:

“Sporla iç içe bir öğrencilik zamanım oldu. Eski yüzücüyüm. Kelebek stilinde Türkiye şampiyonluğum var. Hayatta o kadar saklanıyoruz ki artık saklanmama üzerine bir şeyler yaratmak istediğim dönemimdeyim. Oyunculuk benim sadece mesleğim, karakterim değil.”

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