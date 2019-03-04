Biraz sonra doğaüstü bir olaya tanıklık edeceksiniz!

Adana'da marketinin önündeki eşyaları toplayan Serdar Binici (40), bir kişinin sırtına dokunmasıyla yanından geçen kamyonetin açılan kapağının çarpmasından kurtuldu.

Bir anda neye uğradığını şaşıran Binici, "Bana dokunan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Kamyonetin kapağı kafama gelseydi belki de şu an yaşamıyordum" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır market işleten 3 çocuk babası Serdar Binici, 21 Şubat akşama saat 21.30 sıralarında hiçbir şeyden habersiz şekilde marketinin önündeki malzemeleri toplamaya başladı. Bu sırada yanından geçen bir kişi, sırtına dokundu.

İnanılmaz görüntüler:

Aniden irkilen Binici arkasını döndüğünde yoldan geçen kamyonetin açılan kapağını fark edince eğilip ölümden döndü. Kamyonun açılan kapağı ise, dükkanı geçtikten sonra bir evin duvarına çarptı. Bir süre şok geçiren Binici, daha sonra güvenlik kamerasını izleyedi ancak sırtına dokunan kişinin kim olduğunu bulamadı.