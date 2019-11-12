Birbirinden habersiz 7 kadınla evlenen adamın 4. eşi konuştu

41 yaşındaki Ömer Sırtaş, imam nikâhıyla 7 kadınla birlikte oldu. 7 kadından 5 çocuğu bulunan adam, yıllarca birbirlerinden haberleri olmayan kadınlarla yaşadı. Bir kaynana Ömer'i aradığında telefonu diğer kadının açması üzerine iki kadın birbirinden haberdar oldu. Dedektif gibi eşinin ilişkilerini araştıran bu eş, Ömer'in bütün oyunu bozdu. Kocasının kendisini yıllarca aldattığından habersiz olan dördüncü eşe ulaşıldı.

"6 ay peşimden koştu"

Sevgi, Ömer'in yalanlarıyla geçen senelerini şu sözlerle anlattı:

Ömer'le arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda tanıştım. Sene 2012'ydi. Peşimi hiç bırakmadı. Altı ay peşimden koştu. Evimin etrafında gezip beni takip etmeye başladı. Bana üç kez evlendiğini artık sağlam bir evlilik yapmak istediğini söyledi. İki kez şirket batırıp her seferinde yeniden toparlandığını anlattı. Annem ev hanımı babam öğretmen demişti fakat babasının imam olduğunu çok sonra öğrendim. Evlenmek istediğini fakat boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Halbuki bekârmış!

"Hayvan almak için şehir dışına gidiyorum" dedi

Aylar geçiyordu. Evlenmek için can atıyorduk. Bu nedenle imam nikahı kıyılmasını kabul ettim. Hamile kaldım. Çocuğu aldırmak istediğimde ise, 'Aramızdaki bağın hiçbir şekilde kopmaması gerekiyor' diyerek karşı çıktı ve beni çocuğu doğurmaya ikna etti. Her gün evde kalmıyordu, yaptığı çiftçilik işi gereği hayvan almak için şehir dışına gittiğini söyleyerek haftanın altı günü eve gelmediği oluyordu. Daha sonra birkaç semt ötemde başka bir kadınla birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Tabi bunları öğrenmem benim senelerimi aldı.

"Beni ve çocuğumu inkar etti"

Çocuğumu doğurdum. Başıma talihsiz bir olay geldiği için yavrumdan uzun süre ayrı kaldım. Bu sürede çocuğuma annem baktı. Ömer, annemden borç olarak bir miktar para aldı. Bir gün annem parayı almak için Ömer'i aradığında telefonu S. E. isminde bir kadın açtı. Bu kadın Ömer'in karısı olduğunu ve bir kızı olduğunu söyledi. Ömer bu yaşananlar sırasında S. E.'ye karşı beni ve çocuğumu inkar etti. Ben de mahkemeye başvurarak oğlum V.'nin Ömer'in oğlu olduğunu ispatladım.

"Eve ekmek getirdiğini zannederken başka kadınlarla uyuyor"

Mahkeme kararı sonrası S.E. ile el ele verdik. Ben yaşadığım maddi sıkıntılar sonrası çocuğumu devlet korumasına bırakmak zorunda kaldım. S.E. ile yaşadıklarımızı paylaştıkça diğer kadınlara ulaşmaya başladık. S.E.'nin ve benim görmezden geldiğimiz olaylar tıpkı bir ilmik söküğü gibiydi. Çektikçe olayın arkasındaki her şey çözülüyordu. Düşünün öyle bir adamla evlisiniz ki, çalıştığı için sizinle birlikte uyumamasına göz yumuyorsunuz ama siz onun çalışıp evine ekmek getirdiğini zannederken o, başka kadınlarla uyuyor. S.'yi de aynı bahanelerle kandırmış. S. de olanların yeni farkına varıyordu.

Kadınları buldukça saldırganlaştı

Ulaştığım kadınlardan bir tanesi bana inanmadı ve hatta küfür etti. Ömer, ben diğer kadınları buldukça saldırganlaşmaya başladı. Adliyeye koştum ve yardım istedim. Oğlumun böyle bir babası olduğu için çok üzülüyorum. Bu adamın parası olsa, bir fırsat verilse bir sürü kadınla daha evlenebilme potansiyeline sahip olduğunu biliyorum. Çok acı bir durum. Benim gibi bu adam tarafında hatta benle aynı durumu başka yerlerde başka adamlarla yaşayan kadınlara da buradan sesleniyorum. Ben korkmadım, susmadım. Sizle de susmayın.

Müge Anlı'ya konuştu

Ömer Sırtaş, Müge Anlı’ya konuşarak, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Tartışmaların odağındaki 41 yaşındaki Sırtaş; “Hepsi birbirinden haberdardı. Ben ilişkilerimi saklamadım. Allah yardımcıları olsun” dedi. Aynı anda birlikte olduğu kadınlardan 6 çocuğu olduğunu da kabul eden Ömer Sırtaş, çocuklarını nüfusuna aldığını da kaydetti.





Sosyal medyada da gündem oldu

Konu, sosyal medyada da çok konuşuldu. Bir Ekşi Sözlük yazarı, "Kadınlardan habersiz bu işi yürütemez. Kadınların böyle şeyleri anlamaması imkansız, hele resmi nikah da yoksa. Adam güçlüymüş ki kadınlar duruma boyun eğmişler. Şimdi ise ayağı kaymış olmalı ki kadınlar baş kaldırmaya karar vermişler" diye yazdı. Bir başka kullanıcı da benzer bir fikirle, "7 kadını birbirbinden haberi olmadan idare etmek mümkün değil. Hele bir de çocukları varsa... Kadınların hepsi ya da bir kısmı durumdan haberdar olabilir" dedi.

Dilek Yaman/Sabah