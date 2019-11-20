Uzman Klinik Psikolog Aslı Özsoy, “Genel olarak erkeklerin flört şiddetini yaptığına dair bir algı olsa da kadınlar da şiddetin birçok çeşidini partnerine yapabilmektedir” dedi.

Aslı Özsoy, son zamanlarda artan aşk cinayetleri, flört şiddeti, eski eşini yaraladı ya da öldürdü, kıskançlıktan gözü döndü, sevgilisini sokak ortasında dövdü, istismara uğradı gibi şiddete dayalı haberlere dikkat çekti.





“İlişkilerde birbirini çok seven insanların nasıl oluyor da birbirine zarar verecek hale geliyor?” diye soran Uzman Klinik Psikolog Aslı Özsoy, “Sadece fiziksel şiddet de değil, baskıyla ve kısıtlamalarla oluşan sözlü olan psikolojik şiddet, kişinin izin hakkı vermediği halde “hayır” demesine rağmen cinsel şiddet ve istismar olması da ilişkide büyük bir sorun oluşturmaktadır. Aşk için körlük hali diyebiliriz. Flört döneminde yaşanan duygu yoğunluğunda karşı tarafın olumsuz tutum ve davranışları daha katlanılabilir gözükebilir gözümüze veya bazı şeylerin zamanla değişeceğine inancımız oluşur çünkü aşk böyle büyüleyici bir durumdur. Kişiler birbirlerini tanıyıp, anlaştığı, psikolojik olarak mutlu hissettiği, kendilerine zarar vermeyeceği algısına sahip olduğunda sağlıklı bir ilişki devam eder. Bunun haricinde ilişkinin başlarında güç ve otoriteyi oluşturmaya yönelik flört şiddeti ortaya çıkar. Genel olarak erkeklerin flört şiddetini yaptığına dair bir algı olsa da kadınlar da şiddetin birçok çeşidini partnerine yapabilmektedir” diye belirtti.

Uzman Klinik Psikolog Aslı Özsoy, şiddeti şu başlıklar altında değerlendirdi;

Fiziksel flört şiddeti

Bir partnerin diğerinin bedenine kasıtlı olarak zarar verme durumudur. Bu kişide ya öfke kontrol bozukluğu vardır ya da bu durumdan haz duymaktadır. Otorite ve gücün onda olması gerektiğini ispatlamaya çalışır. Örneğin; tırmalamak, tokat atmak, itmek, sıkıştırmak, ısırmak, boğmak, yakmak, dövmek, silahla yaralamak vb. davranışlardır.

Cinsel Flört şiddeti

Bir partnerin diğerini cinsel birliktelik veya yakınlık yaşamak için zorlaması, cinsellik konusunda “hayır”ı kabul etmemesidir. Bu kişinin, kişilik bozukluğunun olduğunu veya sapkınlıkları olan takıntılı bir kişilik yapısı olduğunu gösterebilir. Örneğin; tecavüz, tecavüz girişimi, taciz ve kürtajı da içine alan cinsel istismar davranışlarıdır.

Psikolojik flört şidddeti

Bir partnerin diğerinde korku uyandıracak, kendine olan güvenini ve saygısını zedeleyecek biçimde konuşması ve davranmasıdır. Burada kişinin daha bencil bir kişiliğe sahip olabileceği ya da kendisinin psikolojik bazı sorunlarının olabileceği düşünülebilir. Örneğin; aşağılamak, arkadaşlarının önünde küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, partnerinin duygu ve düşüncelerini önemsemeyerek kendi istek ve beklentilerini karşılatmaya çalışmak, değersiz hissettirmek, ona mecburmuş gibi algı oluşturmak ya da suçlayarak azalamak gibi fiziksel bir durum içermeyen ancak karşıdakini psikolojik olarak yaralayan ifadeleri barındırmaktadır.

Sosyal flört şiddeti

Bir partnerin diğerinin sosyal ilişkilerini kısıtlaması, kontrol etmesi ve sosyal çevreden soyutlamasıdır. Aslında kişinin kendisinde güven ile ilgili sorun olabileceğini gösterir. Örneğin; ondan önce yaşanmış olan hayatına saygısızlık etmek, arkadaş - iş ve aile ortamından uzaklaştırmak, başkalarıyla olan ilişkisini kıskanmak ve yargılamak gibi davranışlardır.

Dİjital flört şiddeti

Bir partnerin teknolojik araçları diğerini kontrol etmek için kullanması, bu araçlar aracılığıyla tehdit etmesidir. Örneğin; kullanılan sosyal ağların kontrolü, şifrelerinin verilmesi, sosyal ağlarda yapılan arkadaşlıkların silinmesi veya engellenmesi, bazı uygulamalarla partnerinin ne zaman nerede olduğunu takip etmesi gibi davranışlardır.

Ayrıldıktan sonra ya da halen birlikte olunan partnerin diğerini sürekli izlemesi ve takip etmesidir. Takip davranışı, korku uyandırmayı, gözdağı vermeyi, yanlış bir şey yapıyormuş gibi algı oluşturmayı ve güvencesiz hissettirmeyi hedefleyen davranışlardır.

Uzman Klinik Psikolog Aslı Özsoy, açıklamasının son bölümünde ise, “Şiddete ya da saldırgan davranışlara başvuran kişinin sorunu en başta ailesinden başlar, ailesinin ve aralarındaki ilişkisel tutumun önemiyle devam eder, aileden gelen genetik geçişinde büyük rolü vardır. Eğer ailede ensest ilişkiler ve istismara açık durumlar varsa ve çocuk bunlara şahit olmuş veya kendisi yaşamışsa, ailede ciddi bir psikolojik rahatsızlık varsa ergenliğinden itibaren yetişkinliğine dayanan ilişkilerinde sorunları oluşturan taraf olabilir. Çocukluğundan itibaren kötü muamele görmüş, yetersiz bakıma maruz kalmış, ilgi ve sevgi görmemiş, özgüveni gelişememiş kişilerin ise flört şiddetine maruz kalma riski daha fazla olabilir.





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