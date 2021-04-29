Aşk & İlişkiler Birbirinin arkadaşı olan çiftler, evlilikte daha mutlu

Birbirinin arkadaşı olan çiftler, evlilikte daha mutlu

Aşk & İlişkiler

Birbirinin arkadaşı olan çiftler, evlilikte daha mutlu

En iyi arkadaşınızla evlenme, belki de eşi benzeri bulunmaz bir fırsat. Birbirinizi hem gerçekten iyi tanıyor hem de derin duygularınızı açıkça söylemekten çekinmiyorsunuz. Üstelik aranızda güven sorunu da olmaz. Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlar nitelikte. Görünen o ki; en iyi dostu ile evlenen çiftler daha mutlu...

29 Nisan 2021, Perşembe 12:45 Son Güncelleme:
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Evlenmek demek, sevdiğiniz kişiyle hayatınızı, üzüntünüzü, mutluluğunuzu, geleceğinizi birleştirmek demektir. Elbette evleneceğiniz kişinin kim olduğu, evlilikten alacağınız mutluluğu etkileyen en önemli faktör. Yapılan bir araştırma, en yakın arkadaşı ile evlenen kişilerin diğer evlilere oranla 2 kat daha mutlu olduğunu ortaya çıkardı. 15 yıldan uzun süredir evli olan çiftlere odaklanan araştırmacılar, ankete katılanlara uzun ömürlü ilişkinin bir numaralı nedeninin ne olduğunu sordu. Katılımcıların en fazla verdiği cevap, bunun nedeninin eşleriyle aynı zamanda ‘iyi bir dost olmaları’ olduğuydu. 

TUTKULU İLİŞKİDEN DAHA TATMİN EDİCİ

İkinci en yaygın cevap ise, arkadaş temelli bir sevginin evliliklerinin uzun sürmesini sağladığı yönündeydi. Partnerinizle derin bir arkadaşlık kurmanız, sizi mutlu etmekle kalmaz, fiziksel ve psikolojik sağlığınızı destekleyerek uzun ömürlü olmanızı sağlar. Araştırmanın sonucuna göre, dostluğa dayalı ilişki, tutkuya dayalı ilişkiden daha tatmin edici. 


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