Birbirlerini takipten çıkardılar

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Kasım 2019’da meslektaşı Caner Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. İki ay önce ilişkinin bittiği iddia edilmiş, sevgililer birlikte fotoğraflarını Instagram’da paylaşıp dedikoduları yalanlamıştı. Ne var ki, iddiaya göre; ayrılık geldi çattı. Aşkları 5 ayda noktalandı. Mutluluk karelerini sosyal medya hesaplarından sildiler. Caner Şahin ile Hayal Köseoğlu birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

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