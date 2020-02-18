Magazin Bircan Bali: Bebeğimizi aynı çatı altında büyüteceğiz

Bircan Bali: Bebeğimizi aynı çatı altında büyüteceğiz

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Bircan Bali: Bebeğimizi aynı çatı altında büyüteceğiz

Evlendikten 1 ay sonra Bircan Bali'ye boşanma davası açan, ardından ayrılıktan vazgeçen avukat Ömer Gezen, evliliğini noktalamak için geçtiğimiz günlerde ikinci kez İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu.

18 Şubat 2020, Salı 07:49 Son Güncelleme:
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Çift sürpriz bir kararla evliliklerine devam kararı verdi. Bircan Bali sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programında yaptığı açıklamada "Boşanma sürecine girmiştik ama şimdi çok iyiyiz. Bebeğimizi Allah izin verirse aynı çatı altında büyüteceğiz" dedi. Ömer Gezen’le Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde sade bir törenle nikâh masasına oturan Bircan Bali, evliliği Instagram paylaşımıyla duyurmuştu.

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